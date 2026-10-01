В Таиланде 11-летний школьник погиб, провалившись в ливневую трубу на затопленной дороге

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В провинции Сарабури в Таиланде 11-летний мальчик погиб, когда поток воды затянул его в ливневую трубу на затопленной дороге, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Thaiger.

Трагедия случилась 29 сентября. Наттанон и его приятель возвращались из школы. Сильный дождь затопил участок дороги, поэтому дети пошли через него пешком, держа велосипеды на плечах.

Посреди дороги велосипед мальчика соскользнул и упал в воду. Ребенок хотел его достать, но течение мгновенно унесло его в открытый коллектор. Его друг был свидетелем происшествия.

Спасатели незамедлительно начали поиски. Через четыре часа тело школьника нашли примерно в 200 метрах от входа в трубу. Спасти его не удалось.

Отсутствие крышки на коллекторе и предупреждающих табличек возле опасного участка вызвало возмущение у местных жителей. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

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