Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 12:29

Общество

Сентябрь в Москве занял четвертое место в списке самых теплых в XXI веке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Минувший сентябрь в Москве занял четвертое место в списке самых теплых в XXI веке, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"(Сентябрь. – Прим. ред.) стал теплым и сухим, он финишировал со среднемесячной температурой в 14,1 градуса, что на 2,1 градуса выше климатической нормы и отправляет его в климатическую категорию теплых месяцев", – написал синоптик.

По его словам, самым теплым днем месяца стало 1 сентября, когда воздух прогрелся до 25,5 градуса. Холоднее всего – 4,4 градуса – было в последний день месяца. Температурных рекордов синоптики не зафиксировали, а среднесуточная температура опускалась ниже климатической нормы лишь в течение шести дней.

В сентябре в осадкомеры попало 47 миллиметров дождя, или 71% от месячной нормы. Это четвертый подряд сухой сентябрь в столице, заключил синоптик.

По данным синоптиков, климатическая зима может наступить в Москве в этом году позже обычного. Причиной названо глобальное потепление. При этом первые заморозки возможны уже в ночь на 4 октября. Температура опустится до минус 3 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше 9–12 градусов.

Климатическая зима в Москве может начаться позже обычного

Читайте также


обществопогодагород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика