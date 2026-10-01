Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Минувший сентябрь в Москве занял четвертое место в списке самых теплых в XXI веке, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"(Сентябрь. – Прим. ред.) стал теплым и сухим, он финишировал со среднемесячной температурой в 14,1 градуса, что на 2,1 градуса выше климатической нормы и отправляет его в климатическую категорию теплых месяцев", – написал синоптик.

По его словам, самым теплым днем месяца стало 1 сентября, когда воздух прогрелся до 25,5 градуса. Холоднее всего – 4,4 градуса – было в последний день месяца. Температурных рекордов синоптики не зафиксировали, а среднесуточная температура опускалась ниже климатической нормы лишь в течение шести дней.

В сентябре в осадкомеры попало 47 миллиметров дождя, или 71% от месячной нормы. Это четвертый подряд сухой сентябрь в столице, заключил синоптик.

По данным синоптиков, климатическая зима может наступить в Москве в этом году позже обычного. Причиной названо глобальное потепление. При этом первые заморозки возможны уже в ночь на 4 октября. Температура опустится до минус 3 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше 9–12 градусов.