01 октября, 12:18Транспорт
Внуково временно обслуживает рейсы по согласованию
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Данные меры введены для обеспечения безопасности полетов. Сейчас в районе авиагавани действуют временные ограничения на использование воздушного пространства.
"Возможны корректировки в расписании рейсов", – говорится в сообщении.
Между тем российская авиакомпания "Аэрофлот" ранее запустила чат-бот в мессенджере MAX для бронирования и покупки билетов. В настоящее время там доступны авиабилеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом.
Кроме того, в чат-боте можно оформить дополнительный багаж и забронировать место для перевозки питомца.