Внуково временно обслуживает рейсы по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Данные меры введены для обеспечения безопасности полетов. Сейчас в районе авиагавани действуют временные ограничения на использование воздушного пространства.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", – говорится в сообщении.

Между тем российская авиакомпания "Аэрофлот" ранее запустила чат-бот в мессенджере MAX для бронирования и покупки билетов. В настоящее время там доступны авиабилеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом.

Кроме того, в чат-боте можно оформить дополнительный багаж и забронировать место для перевозки питомца.