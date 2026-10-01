Временные ограничения в аэропорту Домодедово сняты

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно проводила прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения в авиагавани начали действовать вечером в среду, 30 сентября. В связи с этим в Росавиации предупреждали, что не исключены корректировки в расписании.

Пассажиров призывали уточнять статус рейсов. Актуальная информация публикуется на онлайн-табло авиагавани.