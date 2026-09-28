Эксперт Масленников допустил повышение цен на красную икру к Новому году до 30 тыс руб

Цены на красную икру выросли в разы уже в сентябре 2026 года, заметили СМИ. Сколько она будет стоить к Новому году, когда выгоднее всего приобретать деликатес и как отличить качественный продукт от контрафакта, разбиралась Москва 24.

Продукт не для всех?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уменьшение улова лососевых рыб в 3 раза привело к подорожанию красной икры на российском рынке, сообщили "Ведомости" со ссылкой на руководителя Росрыболовства Илью Шестакова. По его словам, годовой вылов по сравнению с прошлым годом может упасть до 100–110 тысяч тонн, что означает снижение производства. В то же время ранее в Росрыболовстве подчеркнули, что риска нехватки красной рыбы и икры нет, запрет на их экспорт не обсуждается.

В свою очередь, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в беседе с журналистами назвал текущий рост цен возвращением к справедливой стоимости премиального товара, которая упала из-за большого количества плохого и контрафактного продукта на рынке. По его мнению, цена служит естественной платой за дефицит и качество.

Тем не менее, если падение уловов рыбы будет продолжаться несколько лет, красная икра надолго останется в дорогом сегменте. Это значит, что потребление такого продукта на душу населения снизится, рассказал руководитель проектов консалтинговой компании Артем Суворов "Ведомостям".

Он пояснил, что подобный процесс означает не кризис рынка, а обычную подстройку спроса и предложения. В таком случае рост стоимости необходим для сохранения экономической устойчивости отрасли. При этом высокая цена не вызовет физического отсутствия товара на прилавках, так как покупатели просто начнут реже приобретать деликатес или перейдут на более доступные виды икры.

При этом в Рыбном союзе заявили ТАСС, что существенного подорожания продукта в России к концу года не планируется. По их данным, из-за неудачного сезона вылова лососевых рыб на Дальнем Востоке стоимость продукта и так уже достигла отметки в 20 тысяч рублей за килограмм. Дальнейшее изменение цен будет зависеть исключительно от соотношения спроса и предложения на рынке.





из сообщения Рыбного союза Несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж, не ожидаем существенного повышения цен, поскольку их текущий уровень уже является критическим вызовом для рынка.

Представители союза ожидают, что по результатам года производители выпустят около 4,5 тысячи тонн икры дальневосточных лососей. Однако среднегодовое потребление оценивается куда выше – на уровне от 10 до 15 тысяч тонн.

Там отметили, что аквакультурные хозяйства частично закроют этот дефицит за счет ежегодного производства от 800 до 1 200 тонн икры форели. Кроме того, покупателям доступны альтернативные варианты, включая икру минтая, щуки, сельди и других пород рыб.

Когда покупать деликатес?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

По мнению экономиста, ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, на сегодняшний день цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому, если есть возможность, лучше купить продукт сейчас.

"Но сделать это нужно не позже середины октября, так как дальше ожидается подорожание. По оценкам, причем не столько экспертов, сколько самих рыбопромышленников, икра вполне может стоить 29–30 тысяч за килограмм, даже чуть больше, в зависимости от региона. Это происходит из года в год, так что удивляться особо нечему", – объяснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

По его словам, главная причина подорожания заключается в транспорте и логистике. Требуются вагоны с соответствующим температурным режимом, что относительно дорого. К тому же икра – в какой-то степени премиальный продукт, для больших праздников.

При этом ситуация с рыбой в целом довольно напряженная: тот же минтай с начала года подорожал более чем на 50%, заявил Масленников.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Основная трудность кроется в нескольких факторах. Во-первых, транспортная логистика: из Мурманска, Белого моря, Баренцева мы еще можем довезти достаточно быстро и эффективно, а с Дальнего Востока это требует дополнительных затрат на соответствующие вагоны. Во-вторых, спрос в Азии на биоресурсы и морепродукты: российские промышленники и рыболовы активно продают все за рубеж. Проблема остается и, судя по всему, приобретает системный характер. В этом году президент многократно ставил вопрос о том, что мы не дотягиваем по потреблению рыбы в среднем до физиологической нормы в стране. Без транспорта и логистики проблему трудно решить.

По оценкам Масленникова, логистика может составлять минимум 40% от стоимости икры.

"Еще есть фактор путины (сезон, в течение которого производится промышленный лов. – Прим. ред.): каждый год она то лучше, то хуже", – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что оценки нынешнего сезона очень разные: для одних он прошел неплохо, для других "почти провально". Однако в целом ситуация с икрой складывается лучше, чем в прошлом году, заключил экономист.

Не нарваться на подделку

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пищевой технолог, кандидат технологических наук, заместитель директора Высшей школы управления гостеприимством Университета Росбиотех Дмитрий Быстров в беседе с Москвой 24 отметил, что стоимость черной икры, наоборот, практически зафиксирована. Продукт даже дешевеет год от года за счет рыбных хозяйств: аквакультурная икра осетровых пород все больше выходит на рынок, поэтому цена на нее снижается.

В свою очередь, стоимость лососевой из года в год, наоборот, растет, составляя сейчас, по словам специалиста, около 23–25 тысяч за килограмм.



"Понятно, что продукт нужно еще привезти с Сахалина, Камчатки. Но когда я там был, разница между ценой икры в Москве и в Южно-Сахалинске была, может быть, 1–1,5 тысячи – как раз на доставку. Икра сама по себе дорогая: причина может быть в не очень хорошем улове, поэтому продукт подорожал для уравнивания дефицита. Однако, на мой взгляд, к Новому году увеличения в цене в 2 раза не будет, потому что она и так повысилась", – отметил эксперт.



При этом он напомнил о существовании среднего сегмента продукта: "икра лососевая структурированная, восстановленная". Это означает, что при фасовке осталась жидкость от лопнувших икринок, которую собирают, добавляют рассол, могут использовать красители и желирующие агенты, а после все перемешивают. В итоге в заводских условиях машины делают продукт по каплям.



Говоря об искусственной икре, если раньше она была наподобие мармелада, достаточно плотной структуры, то сейчас с помощью альгината натрия можно добиться достаточно плотной оболочки и жидкого центра. Поэтому, чтобы отличить настоящий продукт от подделки, нужно смотреть, есть ли глазок – маленький пузырек воздуха, объяснил эксперт.





Дмитрий Быстров пищевой технолог, кандидат технологических наук, заместитель директора Высшей школы управления гостеприимством Университета Росбиотех Еще можно взять кипяток и положить туда небольшое количество икры (например, половину чайной ложки), а затем размешать. Натуральный продукт, поскольку он высокобелковый, при большой температуре начнет сворачиваться, икра станет белой. Если она ненатуральная, восстановленная или сделанная из водорослей и красителей, то останется без изменений. Если смешано несколько видов, то одни икринки побелеют, а другие сохранят прежний вид.

Также можно взять икринку и смять между пальцами: натуральный продукт лопнет, а не останется комком. Потом его нужно растереть – должен быть приятный аромат: не резкий, не очень ярко выраженный, а достаточно спокойный запах свежей рыбы, добавил Быстров.



"Я бы рекомендовал не покупать икру у так называемых скоробейников. Это люди, которые бегают по офисам и рассказывают, что родственник или товарищ с Камчатки прислал ведро икры. Неизвестно, в каких условиях она хранилась и как ее фасовали, потому что продукт очень быстро обсеменяется и портится. Свежая икра без консерванта, только глубокой заморозки, хранится в районе 5 дней. С консервантом дольше – все зависит от его количества, производителя, упаковки, условий. Икра хорошо хранится в заморозке, но нужно понимать, что бесконечно ее замораживать нельзя, в противном случае она станет терять внешний вид", – порекомендовал специалист.

Он добавил, что недобросовестные продавцы используют лайфхаки, чтобы продать товар: реанимируют икру с помощью газировки, минеральной воды и даже яичного белка.





Дмитрий Быстров пищевой технолог, кандидат технологических наук, заместитель директора Высшей школы управления гостеприимством Университета Росбиотех Все эти манипуляции свежести не добавляют, а улучшают внешний вид. Поэтому приобретать нужно у проверенных продавцов, у которых есть соответствующая документация. Сейчас это сетевые магазины, которые понимают, что не могут позволить себе продавать контрафакт. Икра там дороже, но безопасней, и потребитель знает, куда обратиться, если купил некачественный продукт.

Есть также специализированные магазины, которые продают икру и морепродукты, где чаще всего в порядке все документы и условия хранения. В свою очередь, рынки стоит приравнять к продаже с рук: периодически бывают перебои с холодильным оборудованием, также есть риск, что икру фасуют по банкам грязными руками, заключил Быстров.

