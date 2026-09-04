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04 сентября, 11:01

Экономика

Глава Росрыболовства назвал лососевую путину в России в этом году неудачной

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Лососевая путина в 2026 году в России оказалась неудачной. Общий вылов составит около 100–110 тысяч тонн вместо прогнозируемых ранее 227 тысяч тонн, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах ВЭФ.

Сейчас, по его словам, вылов составляет около 90 тысяч тонн, что почти в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. При этом итоговый показатель еще будет зависеть от результатов промысла на Сахалине.

Примечательно, что ранее Шестаков уже прогнозировал, что вылов лососевых в России будет снижаться в течение 7–10 лет из-за цикличности подходов этих рыб. Кроме того, в нечетные годы добыча лосося обычно превышает показатели четных лет.

Снижение объемов вылова может привести к сокращению потребления лососевых на рынке, предположил глава Росрыболовства. По его словам, цены на рыбу уже выше, чем в предыдущие годы, поэтому спрос на нее будет снижаться.

Ранее руководитель Информагентства по рыболовству Александр Савельев сообщил, что красная икра лососевых, добытых в России в 2026 году, в сетевой рознице подорожала до 23,5 тысячи рублей за килограмм. Икра нерки сейчас стоит 18,5–23,5 тысячи, кеты – 16,5–22,5 тысячи, горбуши – 14,6–19,95 тысячи.

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