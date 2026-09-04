На Урале экс-полицейский получил 4 года условно за унижение наркодилера

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Суд в Екатеринбурге приговорил к четырем годам колонии условно бывшего оперативника Дмитрия Хохлова, признав его виновным в физическом насилии над задержанным наркодилером и унижении его человеческого достоинства. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

Как следует из релиза, в ноябре 2023 года старший оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Хохлов, действуя при исполнении, из личной неприязни подверг Сергея Южакова физическому насилию и унизил его человеческое достоинство.

Как установили следствие и суд, полицейский заставлял задержанного ползать по зданию отдела МВД на четвереньках, приседать с пятилитровой бутылкой и придавливал его конечности ботинками.

Суд признал Хохлова виновным по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Помимо четырех лет лишения свободы условно, ему назначили такой же испытательный срок и двухлетний запрет на работу в правоохранительных органах с лишением звания майора полиции.

Экс-полицейский не согласился с приговором. Его адвокат назвал дело "предательством" и заявил, что версию обвинения опровергли восемь свидетелей. По их словам, при задержании Южаков вел себя неадекватно, наносил удары силовикам, угрожал им и симулировал плохое самочувствие.

Позже, по данным портала Е1, Южакова привлекли к ответственности за торговлю наркотиками. Он признал вину и получил девять лет колонии.

Ранее в Алтайском крае вынесли приговор 41-летней женщине, которая, употребив спиртные напитки, регулярно применяла к двум сыновьям физическое насилие. В частности, она била их разными предметами и выгоняла на улицу. В итоге ей назначили наказание в виде лишения свободы на три года.

