Работа сервисов Сбера восстановлена после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работа сервисов Сбера восстановлена после кратковременного технологического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Неполадки продолжались около 5 минут и были вызваны причинами, не зависящими от организации.

Во время сбоя у части клиентов возникли проблемы с доступом к сайту и приложению банка. За сутки поступило около тысячи обращений о сбоях.

Чаще всего о проблемах сообщали жители Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской областей. Сейчас системы работают в обычном режиме.