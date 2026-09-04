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04 сентября, 12:12

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Hraparak.am: Запад потребовал от Армении введения визового режима с Россией

Запад потребовал от Армении введения визового режима с Россией

Фото: depositphotos/mikle15​

Западные страны выдвинули Армении требование ввести визовый режим с Россией. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на армянское издание Hraparak.am.

По данным источников СМИ, такое требование является одним из предварительных условий. После этого Евросоюз в перспективе может либерализовать визовый режим для Армении.

Кроме того, среди требований называется назначение бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на одну из ключевых государственных должностей.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, возможное введение виз для россиян будет направлено против самого Еревана. Также это затронет граждан России, у которых в Армении живет большое число родственников.

Владимир Путин ранее пригласил армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Москву для детального обсуждения вопросов сотрудничества. По словам российского президента, встреча позволит спокойно пройтись по каждому пункту повестки.

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