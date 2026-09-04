Отмена полетной программы Air Tanzania может затронуть тысячи россиян

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Возможная отмена полетной программы авиакомпании Air Tanzania может коснуться нескольких тысяч российских туристов, которых нужно будет обеспечить альтернативной стыковочной перевозкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Точные цифры станут известны позднее", – добавили в организации.

По предварительной оценке АТОР, в настоящее время в Танзании находятся несколько сотен туристов, прибывших по линии туроператоров. Переговоры с авиакомпанией продолжаются.

Тем не менее, как отметил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, альтернативных вариантов перевозки по этому направлению более чем достаточно.

"Ethiopian Airlines – один из крупнейших перевозчиков Африканского континента – напротив, продолжает наращивать полетную программу в Россию", – приводит его слова РСТ.

Авиасообщение между Россией и Танзанией было запущено в начале июля. Однако с 4 сентября Air Tanzania временно приостановила выполнение рейсов между Танзанией и Москвой.

Однако окончательное решение по приостановке полетной программы пока принято не было. Перевозчик отметил, что продолжает следить за ситуацией во взаимодействии с соответствующими властями. Компания намерена возобновить полеты, как только позволят условия.