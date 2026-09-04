04 сентября, 12:55Происшествия
Двое мужчин погибли при атаке беспилотника на жилой дом в Брянской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В селе Алейникове Стародубского района Брянской области беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом, в результате чего погибли двое мужчин, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Он назвал произошедшее большим горем и выразил соболезнования родным и близким погибших. Ковальчук также пообещал, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за сутки в регионе в результате атак со стороны ВСУ погибли пять человек. Среди них – сотрудник скорой помощи. Кроме того, 14 человек пострадали.
В Запорожской области также погибла мирная жительница в результате обстрела города Каменка-Днепровская. Два человека получили тяжелые ранения.