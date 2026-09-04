04 сентября, 10:28Происшествия
Пять человек погибли за сутки от атак ВСУ в Белгородской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За сутки в Белгородской области пять человек погибли в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев, передает RT.
Люди погибли в Шебекинском округе, среди них сотрудники скорой помощи. Еще 14 человек пострадали в Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах.
Ранее в Запорожской области в результате обстрела города Каменка-Днепровская погибла мирная жительница. Еще два человека получили тяжелые ранения.
Кроме того, в результате обстрела оказались разрушены два жилых дома. Также повреждения получили административные здания, объекты коммунальной инфраструктуры, транспорт.