Пять человек погибли за сутки от атак ВСУ в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в Белгородской области пять человек погибли в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев, передает RT.

Люди погибли в Шебекинском округе, среди них сотрудники скорой помощи. Еще 14 человек пострадали в Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах.

Ранее в Запорожской области в результате обстрела города Каменка-Днепровская погибла мирная жительница. Еще два человека получили тяжелые ранения.

Кроме того, в результате обстрела оказались разрушены два жилых дома. Также повреждения получили административные здания, объекты коммунальной инфраструктуры, транспорт.