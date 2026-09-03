Один человек погиб и два тяжело ранены в результате ударов ВСУ в Запорожской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате обстрела города Каменка-Днепровская в Запорожской области со стороны ВСУ погибла мирная жительница, еще два человека получили тяжелые ранения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Каменко-Днепровского муниципального округа.

В администрации охарактеризовали действия атакующих как террористические, отметив, что под огонь попали мирные жители.

В данный момент пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Также в результате обстрела разрушены два жилых дома, повреждения получили административные здания, объекты коммунальной инфраструктуры, личный и служебный транспорт.

Ранее ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по детскому саду "Калинка" и школе в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. В результате удара была повреждена кровля, остекление и межпотолочное перекрытие. Никто не пострадал.