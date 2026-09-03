Полиция задержала мужчину, угрожавшего пистолетом в поликлинике Петербурга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала мужчину с пистолетом, который пришел с угрозами в городскую поликлинику Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, вечером 3 сентября в поликлинику на улице Будапештской вошел неизвестный и, демонстрируя пистолет, начал высказывать угрозы. Персонал медучреждения незамедлительно нажал "тревожную кнопку".

Прибывшие наряды патрульно-постовой службы обезвредили и задержали мужчину, у него изъят травматический пистолет.

В результате случившегося никто не пострадал. Задержанный содержится в отделе полиции, проводится проверка, по окончании которой будет принято установленное законом решение.

Ранее в Челябинске 15-летний подросток выстрелил в прохожего из пневматического пистолета после замечания о брошенном мусоре. Инцидент произошел у дома на улице 250-летия Челябинска. Мальчик выбросил мусор, на что ему сделал замечание 24-летний прохожий. В ответ несовершеннолетний выстрелил ему в спину.