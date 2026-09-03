Посол РФ допустил провокации в дни выборов в Госдуму в Швейцарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Провокации могут произойти в дни голосования на выборах в Госдуму в Швейцарии. Об этом РИА Новости сообщил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

"Максимально серьезно относимся к риску потенциальных провокаций. Исходим из того, что они вполне возможны", – подчеркнул диппредставитель.

Посол указал, что сотрудники диппредставительства приложат все усилия, чтобы гарантировать россиянам свободу волеизъявления.

В день голосования, 20 сентября, в Швейцарии будут работать два избирательных участка. Граждане, проживающие в кантонах Женева, Во, Вале, Невшатель и Фрибур, смогут проголосовать в постпредстве РФ при ООН в Женеве. Также участок откроется на территории посольства России в Берне.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Граждане смогут отдать голос как на участке, так и дистанционно.

Выразить свою позицию также смогут россияне, которые находятся за рубежом: избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. В частности, в Белоруссии будут открыты 7 точек для голосования.

