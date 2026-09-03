Собянин сообщил об отражении атаки уже 120 БПЛА с начала суток

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще четыре беспилотника, летевших к Москве в четверг, 3 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов дронов работают сотрудники экстренных служб города.

До этого на подлете к городу сбили еще 22 беспилотника. Таким образом, всего 3 сентября уничтожено 120 БПЛА.

Ранее Собянин рассказал, что в период с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября на подлете к столичному региону было ликвидировано 548 вражеских дронов. Непосредственно к Москве долетели 143 БПЛА, однако их нейтрализовали силы ПВО.

