Аэропорт Домодедово перешел на прием и выпуск рейсов по согласованию

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Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений, сообщила пресс-служба Росавиации.

На фоне мер пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

В Росавиации подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 3 сентября аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский работали с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Позже меры отменили.

При этом авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о корректировке расписания рейсов. В компании уточнили, что часть будет перенесена на другое время, некоторые – отменены. Пассажиров оповестят о новых часах вылета через контакты, указанные в бронировании.

