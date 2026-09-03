03 сентября, 19:06Транспорт
Аэропорт Домодедово перешел на прием и выпуск рейсов по согласованию
Фото: Москва 24
Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений, сообщила пресс-служба Росавиации.
На фоне мер пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
В Росавиации подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 3 сентября аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский работали с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Позже меры отменили.
При этом авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о корректировке расписания рейсов. В компании уточнили, что часть будет перенесена на другое время, некоторые – отменены. Пассажиров оповестят о новых часах вылета через контакты, указанные в бронировании.