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03 сентября, 18:59

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ТАСС: под Киевом горит крупнейший на Украине завод Coca-Cola

Под Киевом горит крупнейший на Украине завод Coca-Cola

Фото: 123RF.com/archangel80889

В поселке Великая Дымерка Киевской области произошел пожар на заводе Coca-Cola, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Данный завод является не только основным производственным объектом на Украине, но и одним из крупнейших предприятий компании в Европе. Площадь возгорания и причины пожара не уточняются.

Ранее пожар произошел на объекте, выпускающем водку "Хортица", находящемся в Запорожье. В результате один из крупнейших украинских ликероводочных заводов, который расположен на подконтрольной Киеву территории области, оказался полностью уничтожен.

Также зафиксированы пожар и взрыв на арсенале в районе Житомирского шоссе под Киевом. Глава украинского правительства Сергей Корецкий, давая оценку этому, подчеркнул, что виновные обязаны понести "суровое наказание" для исключения таких случаев в будущем.

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