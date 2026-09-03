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03 сентября, 17:48

Город

Два школьных корпуса построили на северо-западе Москвы за счет бюджетных средств

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичных районах Куркино и Хорошёво-Мнёвники построили два новых школьных корпуса за счет средств городского бюджета. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь зданий составляет 13,6 тысячи квадратных метров. В них есть все необходимое для учебы, творчества и досуга: универсальные классы, современные спортзалы, лаборатории и ИТ-полигоны.

Учебный корпус в Куркине находится по адресу улица Соколово-Мещерская, дом 2а. Его площадь – почти 6,1 тысячи квадратных метров. В здании оборудовали ИТ-полигон, медиатеку, лабораторно-исследовательский комплекс, универсальные и специализированные кабинеты, многофункциональное пространство, спортивный и медицинский блоки.

Вторую школу построили в Хорошёво-Мнёвниках по индивидуальному проекту. Ее площадь превышает 7,5 тысячи "квадратов". Как рассказал глава департамента гражданского строительства Алексей Александров, фасад выполнен с применением керамогранитных плит, клинкерных панелей и плит из стеклофибробетона. Внутри также есть все необходимое для учеников и сотрудников.

Процесс строительства контролировали специалисты Мосгосстройнадзора. Они консультировали застройщиков и выполнили 18 проверок на площадках. В итоге были оформлены заключения о соответствии зданий всем требованиям.

Прилегающие к школам территории благоустроили. Там высадили растения, установили ограждения, обустроили спортивные площадки и установили камеры наблюдения для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что до конца этого года в ТиНАО построят 15 детских садов общей площадью около 62 тысяч квадратных метров. Объекты возведут в четырех районах, их смогут посещать около 3,6 тысячи детей. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Более 100 столичных школ обновили к новому учебному году

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