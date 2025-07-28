15 детских садов построят в ТиНАО до конца 2026 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2026 года в ТиНАО планируется построить 15 детских садов совокупной площадью почти 62 тысячи квадратных метров, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Новые объекты образования появятся в четырех районах, их смогут посещать около 3,6 тысячи дошкольников. В зданиях запроектированы групповые ячейки с игровой, спальной и буфетной зонами, физкультурные и музыкальные залы", – отметил вице-мэр.

Территорию вокруг детсадов благоустроят и озеленят. Там также установят спортивные и игровые площадки для занятий на свежем воздухе, которые будут оборудованы теневыми навесами для защиты детей от солнца и осадков.

"Девелоперы возводят детские сады параллельно со строительством новых жилых кварталов. Например, в районе Коммунарка к концу 2026 года появится сразу восемь детских садов в пяти жилых комплексах. Суммарно они рассчитаны почти на 1,8 тысячи воспитанников", – поделился руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Также, по его словам, по три детских сада будет возведено в Щербинке и Внукове. Учреждения смогут принять свыше 1,4 тысячи дошкольников.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заявил, что ведомство контролирует строительство всех дошкольных учреждений в ТиНАО.

"Суммарно инспекторы комитета провели на стройплощадках уже более 70 выездных проверок для оценки соответствия выполненного объема работ <...>. В надзорных мероприятиях принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз для осуществления инструментального контроля качества строительства", – уточнил Слободчиков.

Вместе с тем новый образовательный комплекс на 1 тысячу мест возведут по адресу 2-й Хорошёвский проезд, владение 7/2. Проект будущих корпусов уже согласован. Комплекс будет состоять из двух зданий: 3-этажного детского сада на 300 мест и 5-этажной школы на 700 учеников. В детсаду будет 12 групповых ячеек.