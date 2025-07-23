Школа на 1,2 тыс мест появится в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Коммунарке появится школа на 1,2 тысячи мест. Проект строительства уже получил положительное заключение экспертизы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, образовательное учреждение возведут на земельном участке площадью 2,6 гектара, который находится недалеко от станции метро "Ольховая". Здание будет переменной этажности – от 3 до 4 этажей. Его построят в рамках Адресной инвестпрограммы.

Учреждение расположится в границах Проектируемых проездов № 7183 и 7184. Оно включит в себя начальную, среднюю и старшую школу.

Здание разделят на два блока. В первом планируется создать учебные кабинеты начальной школы, во втором – основной и старшей, пояснил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Для детей разных возрастов организуют отдельные входы. При этом для учеников обоих блоков обеспечат доступ в пространства общего пользования: актовые и спортивные залы, а также столовую.

В первом блоке разместят универсальные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс и административные помещения. Во втором, помимо универсальных, предусмотрены специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медблок и пищеблок.

Новое учебное заведение будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Между тем на севере Москвы появится образовательный комплекс на тысячу мест. Его построят недалеко от станции Беговая МЦД-1. Комплекс будет состоять из трехэтажного детского сада на 300 воспитанников и пятиэтажной школы на 700 учеников. Строительством займется инвестор, сказал Ефимов.