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17 июля, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: завершено строительство школы в Южном Медведкове

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Сергей Собянин посетил новый корпус школы № 967 в Южном Медведкове. Современное здание построили за счет частного инвестора в рамках проекта создания жилого квартала с образовательной инфраструктурой. Открытие корпуса запланировано на 1 сентября.

В школе три этажа, оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, актовые и спортивные залы, IT-полигон, медиатека, современные классы технологии и мастерские.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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