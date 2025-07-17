Собянин: завершено строительство школы в Южном Медведкове

Сергей Собянин посетил новый корпус школы № 967 в Южном Медведкове. Современное здание построили за счет частного инвестора в рамках проекта создания жилого квартала с образовательной инфраструктурой. Открытие корпуса запланировано на 1 сентября.

В школе три этажа, оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, актовые и спортивные залы, IT-полигон, медиатека, современные классы технологии и мастерские.

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