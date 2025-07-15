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15 июля, 22:30

Мэр Москвы

160 школ и детских садов построят в Москве до конца 2026 года

160 школ и детских садов построят в Москве до конца 2026 года

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160 школ и детских садов построят в Москве до конца 2026 года. Всего с 2020 года в столице было построено 300 школ и детсадов. При этом больше всего – в ТиНАО, в Северном и Западном округах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, все здания возводят с учетом современных требований. Это просторные и светлые помещения с продуманным зонированием и необходимым оборудованием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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