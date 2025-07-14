Более 16,8 тыс человек получили жилье по реновации на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-востоке столицы с начала программы реновации обладателями комфортного жилья стали свыше 16,8 тысячи граждан. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации на северо-востоке Москвы началось в июне 2018 года. Первыми письма с предложениями равнозначных квартир семь лет назад получили около 970 жителей районов Бабушкинский и Южное Медведково. Ранее они проживали в пяти старых домах", – напомнил Ефимов.

В общей сложности на северо-востоке Москвы в новостройки переехали жители 103 устаревших домов. Всего планируется переселить свыше 86,5 тысячи москвичей из 499 старых домов. Для участников реновации было передано 50 жилых комплексов.

В 2025 году горожане начали осматривать новые квартиры на двух объектах в Бутырском районе – доме № 7 корпус № 2 на улице Милашенкова и доме № 28 на улице Яблочкова. В новостройки переселяются жильцы дома № 44/2 на Изумрудной улице в Лосиноостровском районе и дома № 53, корпуса № 1 и № 2 на Алтуфьевском шоссе в одноименном районе.

"Город предлагает участникам программы реновации комфортное жилье в тех же районах, где расположены расселяемые дома", – обозначила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

В Бабушкинском районе Москвы договоры заключили около 3,6 тысячи москвичей, в Лосиноостровском – почти 2,7 тысячи, а в Южном Медведкове – еще около 2 тысяч. Москвичи получают такое же число комнат, но площадь новых квартир обычно превышает размеры старых за счет просторных коридоров, кухонь и санузлов.

Ранее в новые дома по реновации в столичном районе Кузьминки переехали уже свыше 2,5 тысячи семей. При этом около 2 тысяч из них воспользовались сервисом "Помощь в переезде". Город бесплатно предоставил им грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую.

