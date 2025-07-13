Более 3,7 тыс москвичей получили новые квартиры по реновации в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В июне 2025 года владельцами нового жилья по программе реновации в Москве стали свыше 3,7 тысячи горожан из 137 домов. Об этом заявила руководитель департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева.

По ее словам, свыше тысячи москвичей проживали в 25 зданиях на севере города, еще около 800 – в 30 домах на востоке, а на северо-востоке – почти 500 участников реновации из 22 расселяемых зданий.

"Заключить договоры будущим новоселам помогают сотрудники департамента, работающие в центрах информирования на первых этажах новостроек", – цитирует Соловьеву портал мэра и правительства столицы.

Большинство вопросов, связанных с переселением в комфортные жилища, можно решить через суперсервис "Переезд по программе реновации", доступный горожанам с полной учетной записью на mos.ru. Здесь можно записаться на осмотр квартиры, загрузить копии документов для подписи договора и многое другое.

Кроме того, в суперсервисе доступна персонализированная инструкция, которая настраивается автоматически под каждого жителя.

До этого около 2,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Кузьминках. Около двух тысяч из них воспользовались сервисом "Помощь в переезде", в итоге город бесплатно предоставил новоселам грузчиков и автомобиль. Всего в этом районе Москвы планируется расселить 287 домов. Новые квартиры получат свыше 64 тысяч москвичей.

