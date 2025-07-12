Около 2,5 тыс семей отметили новоселье по программе реновации в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 2,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Под заселение горожане получают квартиры с готовой улучшенной отделкой.

"Около двух тысяч воспользовались сервисом "Помощь в переезде". Столица бесплатно предоставила новоселам грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства столицы.

Всего в Кузьминках планируется расселить 287 домов. Свыше 64 тысяч москвичей получат новые квартиры.

Между тем власти Москвы возвели 52 новых дома на месте снесенных старых зданий в десяти округах города с начала реализации программы реновации. Новостройки на месте сноса появились в 35 столичных районах. В частности, по три ЖК возведены в Косино-Ухтомском, Западном Дегунине, Люблине, Можайском, Северном Измайлове и Филях-Давыдкове.

