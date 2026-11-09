В Оренбурге задержали мужчину за избиение двух девушек в подъезде и лифте

Фото: MAX/"МВД "Оренбургское"

В Оренбурге задержали 18-летнего мужчину за избиение двух девушек в подъезде жилого дома и лифте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.



"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на который зафиксирован факт нанесения телесных повреждений неизвестным девушке около подъезда дома по улице Лабужского Оренбурга", – говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX.

Этот же мужчина применял силу в лифте к другой девушке, что также зафиксировано на видеозаписи. Полиция задержала фигурирующего на кадрах молодого человека, который оказался ранее судим. Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших от действий задержанного.

Кроме того, МВД опубликовало видеозапись с задержанным, на которой он просит прощения за содеянное и раскаивается в своих поступках.

Ранее в Омске 17-летний ученик избил сверстницу. По информации Следственного комитета России по Омской области, инцидент произошел 31 октября в лицее № 64. Подросток нанес девушке множественные удары, причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавшую доставили в больницу.