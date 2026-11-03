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03 ноября, 13:38

Происшествия

В Омске школьник избил сверстницу, заступившуюся за друга

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Омске 17-летний ученик избил сверстницу. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 31 октября в лицее № 64. Мальчик нанес девочке множественные удары, причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавшую доставили в больницу.

Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, нападение произошло после того, как ученица попыталась заступиться за своего друга.

"Девчонка заступилась за друга, которого бил этот ученик. Он начал избивать ее по телу и голове. Девочку госпитализировали, она жестоко избита", – рассказал собеседник агентства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют, не подвергались ли избиениям и притеснениям другие учащиеся лицея. Кроме того, собственную проверку проводит администрация города.

Тем временем в Алтайском крае правоохранители выясняют обстоятельства конфликта в Бийске между учениками. На опубликованных в Сети видеозаписях видно, как компания подростков повалила девочку на землю и таскала за волосы. Одна из участниц вставала ребенку на живот, била ногой по голове и выливала на нее бытовую химию.

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