В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика из-за комментария в соцсети

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подростки избили 13-летнего мальчика в Уфе после конфликта из-за оскорбительного комментария в соцсети. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

Инцидент произошел в Демском районе города. В полицию обратились медики после того, как пострадавший самостоятельно пришел в больницу. По предварительным данным, школьник оставил оскорбительный комментарий под видеороликом, который опубликовал 16-летний житель Уфы. Между подростками возник конфликт в переписке, после чего они договорились встретиться и выяснить отношения.

На встречу автор видео пришел вместе со знакомыми. Во время конфликта подростки избили 13-летнего мальчика. Полицейские задержали двух участников драки, которые ранее не состояли на профилактическом учете. Сейчас правоохранители устанавливают личности остальных подростков.

На мать 16-летнего злоумышленника составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Аналогичные меры будут приняты в отношении других участников конфликта и их родителей.

Ранее выяснилось, что в детском лагере "Волна" на Камчатке сверстники избивали и травили мальчика, приехавшего на отдых. По словам матери пострадавшего, уже на третий день после заезда соседи по комнате начали пинать его, лазить по карманам и брать вещи мальчика. Спустя неделю сестра ребенка пожаловалась маме на ситуацию, после чего женщина обратилась к директору, но та заверила, что происходящее под контролем.

Неделей позднее ребенка ударили кулаком в челюсть и нанесли множественные удары по голове. Вожатая не пришла пострадавшему на помощь, а другая сотрудница заявила, что мальчик "сам вел себя задиристо". Мать уточнила, что в 2025 году ребенок перенес онкологическую операцию на голове.