Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 14:07

Происшествия

В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика из-за комментария в соцсети

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подростки избили 13-летнего мальчика в Уфе после конфликта из-за оскорбительного комментария в соцсети. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

Инцидент произошел в Демском районе города. В полицию обратились медики после того, как пострадавший самостоятельно пришел в больницу. По предварительным данным, школьник оставил оскорбительный комментарий под видеороликом, который опубликовал 16-летний житель Уфы. Между подростками возник конфликт в переписке, после чего они договорились встретиться и выяснить отношения.

На встречу автор видео пришел вместе со знакомыми. Во время конфликта подростки избили 13-летнего мальчика. Полицейские задержали двух участников драки, которые ранее не состояли на профилактическом учете. Сейчас правоохранители устанавливают личности остальных подростков.

На мать 16-летнего злоумышленника составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Аналогичные меры будут приняты в отношении других участников конфликта и их родителей.

Ранее выяснилось, что в детском лагере "Волна" на Камчатке сверстники избивали и травили мальчика, приехавшего на отдых. По словам матери пострадавшего, уже на третий день после заезда соседи по комнате начали пинать его, лазить по карманам и брать вещи мальчика. Спустя неделю сестра ребенка пожаловалась маме на ситуацию, после чего женщина обратилась к директору, но та заверила, что происходящее под контролем.

Неделей позднее ребенка ударили кулаком в челюсть и нанесли множественные удары по голове. Вожатая не пришла пострадавшему на помощь, а другая сотрудница заявила, что мальчик "сам вел себя задиристо". Мать уточнила, что в 2025 году ребенок перенес онкологическую операцию на голове.

Читайте также


происшествиярегионы

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика