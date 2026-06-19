Во Владивостоке суд отправил под домашний арест мужчину, избившего подростка в подъезде

Фото: MAX/"Полиция Приморья"

Во Владивостоке суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста местному жителю, напавшему на 14-летнего подростка в подъезде жилого дома. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Прокуратура с таким решением не согласна и намерена его обжаловать, сообщили в надзорном ведомстве региона.

Об инциденте во Владивостоке стало известно после того, как в полицию обратилась мать пострадавшего. По данным УМВД, 14-летний подросток вместе с младшим братом заходил в лифт, когда между ним и неизвестным мужчиной возник словесный конфликт, переросший в нападение.

Злоумышленник также напугал младшего ребенка. Родителям пострадавшего вручили направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда.