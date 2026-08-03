Euronews: бундесвер развернул спецподразделение РЭБ в Литве

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Вооруженные силы Германии (бундесвер) разместили в Литве спецподразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в нескольких километрах от белорусской границы. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Немецкие военнослужащие ведут наблюдение и перехватывают сигналы радио- и радарных систем. Замаскированные позиции и мобильные комплексы РЭБ развернуты вдоль государственной границы. Технику маскируют в лесистой местности, используя обычные грузовые автомобили.

Позиции РЭБ мониторят частоты, фиксируют изменения в передаче данных и находятся в готовности к применению электронных контрмер в критические моменты. Помимо скрытых постов на базе грузовиков, немецкие специалисты используют мобильные переносные комплексы.

Военнослужащие с ранцевыми системами весом 30 килограммов могут оперативно развернуть автономную сотовую сеть связи в зонах, где гражданские каналы вышли из строя или недоступны. Подобная техника уже применялась бундесвером для помощи экстренным службам во время разрушительного наводнения в Германии.

Как подтвердили военнослужащие ФРГ, все собранные у границ Белоруссии сведения стекаются в единый центральный пункт для последующего анализа и оперативного распределения информации.

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