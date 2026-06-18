Пентагон комплексно изучит вопрос о дальнейшей дислокации войск США в Европе

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Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО рассказал о начале обзора, в рамках которого будет проанализировано дальнейшее размещение американских войск в Европе. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что обзор Минобороны США будет длиться полгода, однако этот срок может быть сокращен.

Ранее Хегсет выступил за возвращение НАТО к формату настоящего военного альянса, придерживающегося жесткой линии. Он указал на то, что Альянс должен "осознавать реалии", которые сложились после холодной войны.

Министр обороны США подчеркнул необходимость наращивания реальных военных возможностей для эффективного сдерживания на европейском континенте. При этом, по его мнению, ведущая роль в обороне Европы должна принадлежать НАТО, которая будет задействовать конвенциональные средства.

