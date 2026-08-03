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Спорт

Леонид Слуцкий объявил об уходе из "Шанхай Шэньхуа"

Фото: ТАСС/Visual China Gr/VCG/Zhang Haohao

Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсети Weibo.

"Хочу сказать всем, что сегодня мой последний матч в качестве тренера "Шанхай Шэньхуа". Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить болельщиков, моих игроков, тренерский штаб, а также руководителей всех уровней", – объявил Слуцкий на пресс-конференции.

По его словам, время, проведенное в "Шэньхуа", стало незабываемым периодом в его жизни.

"Я отдавал все силы, но когда понял, что есть вещи, которые я не могу изменить, почувствовал, что пришло время уйти", – добавил он.

Слуцкий возглавлял китайскую команду с января 2024 года. За это время "Шанхай Шэньхуа" под его руководством дважды выиграл Суперкубок Китая. Увольнение тренера произошло на фоне трех поражений подряд в чемпионате. На данный момент клуб из Шанхая после 20 матчей имеет в активе 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино в ближайшее время может уйти с должности. Инфантино был избран главой FIFA на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который ушел в отставку на фоне коррупционных скандалов.

Однако сейчас, по информации журналистов, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией, что может привести к его отставке.

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