Около 40 тысяч мигрантов пытались нелегально пересечь границу Сеуты в Испании

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Число нелегальных мигрантов, предпринявших попытку пересечь границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, достигло примерно 40 тысяч человек. Об этом сообщило министерство внутренних дел Марокко.

В ведомстве уточнили, что в направлении другого испанского анклава – Мелильи – было зафиксировано около 1 135 попыток. Всех, кому удалось добраться до Мелильи, немедленно вернули обратно.

В ходе массового наплыва в Сеуту один человек погиб в результате падения со скалистого участка, еще десять утонули. Марокканские власти совместно с испанскими коллегами проверяют сообщения о других возможных жертвах, устанавливают личности и гражданство пострадавших.

В МВД Марокко подчеркнули, что события не были спонтанными. Их причинами названы злонамеренное использование цифрового пространства, распространение дезинформации, деятельность сетей по торговле людьми и неверное толкование правовых норм, создавшее иллюзию легкого проникновения в Европу без последствий.

Отдельно в ведомстве указали на решение испанского суда, отсрочившего депортацию нелегальных мигрантов, прибывших по морю. По мнению марокканской стороны, это решение и сопутствующая дезинформация убедили часть мигрантов, что они смогут избежать высылки. В результате сформировалась новая модель незаконной миграции – пересечение границы вплавь.

Прокуратура Марокко начала судебное расследование всех обстоятельств и действий, связанных с инцидентами в Сеуте, для установления виновных. В МВД заявили, что Рабат продолжит принимать меры для защиты границ и общественного порядка, оставаясь ответственным партнером в борьбе с нелегальной миграцией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил усилить контроль на границе с Испанией, развернув там дополнительные подразделения военных сил, самолеты и беспилотники в качестве мер по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Для поддержания безопасности испанское правительство также приняло решение задействовать вооруженные силы. По мнению властей Марокко, за организацией нелегальной миграции могут стоять преступные группировки.