Около 50 австрийцев переехали в Россию после указа Путина о ценностях

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Порядка 50 граждан Австрии воспользовались возможностью переехать в Россию после указа Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные ценности. Об этом сообщил посол РФ в Вене Андрей Грозов.

"Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причем, что характерно, большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы", – отметил дипломат, которого цитирует РИА Новости.

По словам посла, Москва фиксирует стабильный интерес со стороны жителей Австрии к переезду в Россию. При этом наибольшее количество обращений поступало непосредственно после вступления указа в силу.

В 2025 году свыше 1,1 тысячи иностранных граждан получили визы в России как люди, разделяющие традиционные ценности.

Больше всего въездных документов в РФ получили немцы (168), далее за ними следуют граждане Франции (140), тройку закрыли США (105). Итальянцы получили 100 виз, эстонцы – 63, латвийские граждане – 60, канадцы – 54, жители Литвы – 46, австралийцы – 43.