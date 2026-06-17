МИД: более тысячи иностранцев получили "визу традиционных ценностей" РФ в 2025 году

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Свыше 1,1 тысячи иностранных граждан получили визы в России в 2025 году как люди, разделяющие традиционные ценности. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с РИА Новости.

"В 2025 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 августа 2024 года № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" оформлено 1 112 виз", – сказал он.

По его словам, больше всего въездных документов в РФ получили немцы (168), далее за ними следуют граждане Франции (140), тройку закрыли США (105). Итальянцы получили 100 виз, эстонцы – 63, латвийские граждане – 60, канадцы – 54, жители Литвы – 46, австралийцы – 43.

Ранее стало известно, что Швейцария ужесточила процедуру получения виз для граждан РФ. Российский посол в Берне Сергей Гармонин рассказал, что чаще выдают однократные визы, случаи с одобрением многократных стали редкостью.