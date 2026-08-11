Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 17:40

Транспорт

Red Wings запустит рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Египет

Фото: 123RF.com/shushonok

Авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию заявки на организацию перелетов из Москвы и Екатеринбурга в египетский город Эль-Аламейн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Red Wings может начать выполнять рейсы на российских лайнерах Ту-214 уже осенью", – рассказали в авиакомпании.

Ранее Росавиация по поручению Минтранса открыла авиасообщение с городами Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенными на средиземноморском побережье Египта. Агентство, в частности, уведомило российские авиакомпании о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов в упомянутые курорты.

Кроме того, египетское посольство попросили проинформировать компетентные ведомства и авиакомпании. Росавиация и Минтранс РФ ведут переговоры с арабской республикой по поводу развития авиасообщения.

К настоящему моменту российские авиакомпании осуществляют рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Авиаперевозчики "Россия" и "Аэрофлот" обслуживают 21 маршрут, еще 32 направления взяли на себя 5 египетских компаний.

Читайте также


транспорттуризм

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика