Red Wings запустит рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Египет

Фото: 123RF.com/shushonok

Авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию заявки на организацию перелетов из Москвы и Екатеринбурга в египетский город Эль-Аламейн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Red Wings может начать выполнять рейсы на российских лайнерах Ту-214 уже осенью", – рассказали в авиакомпании.

Ранее Росавиация по поручению Минтранса открыла авиасообщение с городами Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенными на средиземноморском побережье Египта. Агентство, в частности, уведомило российские авиакомпании о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов в упомянутые курорты.

Кроме того, египетское посольство попросили проинформировать компетентные ведомства и авиакомпании. Росавиация и Минтранс РФ ведут переговоры с арабской республикой по поводу развития авиасообщения.

К настоящему моменту российские авиакомпании осуществляют рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Авиаперевозчики "Россия" и "Аэрофлот" обслуживают 21 маршрут, еще 32 направления взяли на себя 5 египетских компаний.

