Египет введет цифровые визы для туристов с 1 августа

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

В международном аэропорту Каира запустят тестовый режим выдачи электронных виз с QR-кодом вместо бумажных марок-наклеек с 1 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на циркулярное письмо № 104 Палаты туристических компаний и агентств Египта.

Нововведение полностью цифровизирует процесс оформления визы по прибытии. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Получить QR-код можно будет тремя способами: через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Для организованных путешественников туристические компании смогут оформить код за 48 часов до прибытия. Стоимость визы составит 36 долларов, из которых 30 придутся на визовый сбор, а 6 – на сервисный сбор.

Точная дата завершения экспериментального периода пока не названа. В АТОР отметили, что туристы, прибывающие в августе напрямую в Хургаду, с высокой вероятностью еще будут оформлять визы по старым правилам. Полномасштабное внедрение во всех аэропортах начнется только после обкатки системы в столице.

Ранее сообщалось, что визовый центр Италии в Москве Almaviva введет обязательную сдачу биометрии для заявителей из регионов при каждом обращении с 20 июля. Данное решение связано с борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания.

При этом Италия не первая страна, которая вводит данные требования. До этого аналогичную меру ввела Испания. Такая же ситуация складывается и с получением шенгенских виз в Грецию. Для этого требуется сдавать отпечатки пальцев при каждом обращении.