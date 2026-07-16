Захарова призвала Запад сделать выводы после пребывания фон дер Ляйен в бомбоубежище Киева

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Западным политикам лучше не ездить в Киев, ведь главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен там пришлось спускаться в подземное убежище. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее СМИ писали, что руководитель ЕК во время визита в украинскую столицу прервала общение с прессой из-за воздушной тревоги. После этого она вместе с журналистами направилась в подземное убежище.

"Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились, и нечего туда больше таскаться", – сказала представитель МИД РФ.

Глава Еврокомиссии приехала в Киев 15 июля. Этот визит стал уже 11-м с начала СВО. Фон дер Ляйен раскрыла, что она намерена обсудить новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.