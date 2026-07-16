Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 22:03

Политика

Захарова призвала Запад сделать выводы после пребывания фон дер Ляйен в бомбоубежище Киева

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Западным политикам лучше не ездить в Киев, ведь главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен там пришлось спускаться в подземное убежище. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее СМИ писали, что руководитель ЕК во время визита в украинскую столицу прервала общение с прессой из-за воздушной тревоги. После этого она вместе с журналистами направилась в подземное убежище.

"Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились, и нечего туда больше таскаться", – сказала представитель МИД РФ.

Глава Еврокомиссии приехала в Киев 15 июля. Этот визит стал уже 11-м с начала СВО. Фон дер Ляйен раскрыла, что она намерена обсудить новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.

Читайте также


политика

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика