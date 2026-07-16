16 июля, 21:41Культура
Вдова Юрия Николаева скончалась спустя 8 месяцев после его смерти
Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Яна Яворская
Вдова телеведущего и актера Юрия Николаева Элеонора Николаева умерла через 8 месяцев после ухода мужа из жизни. Ей было 74 года, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По данным журналистов, Николаева скончалась 12 июля. Причина смерти не уточняется. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве рядом с супругом. Организационными вопросами занимались семьи их племянников.
"Всю свою жизнь Элеонора спасала своего Юру – 20 лет назад она настояла, чтобы муж прошел полное обследование, и у него диагностировали онкологию, вылечили", – вспомнила знакомая пары в беседе с журналистами.
По ее словам, Николаева всегда была рядом, поддерживала и ухаживала за мужем.
"А когда он ушел, наверное, просто человек не смог жить без своей второй половины", – предположила приятельница.
Элеонора Николаева родилась 28 ноября 1951 года в Москве. Ее отцом был джазовый музыкант Александр Гравис. Маму звали Кира, она работала переводчицей с английского языка.
С будущим супругом Элеонора познакомилась, когда ей было 14 лет. Пара поженилась в 1975 году.
Юрий Николаев умер в ноябре 2025 года на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования в связи с его уходом из жизни выражал Владимир Путин. По словам президента, он внес серьезный вклад в развитие телевидения и сделал многое для творческого воспитания поколений.