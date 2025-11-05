Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Ушел из жизни замечательный телеведущий и актер, талантливый, отзывчивый, очень доброжелательный человек", – отметил президент.

По его словам, Николаев трудился с полной отдачей и внес значимый вклад в развитие традиций телевидения, сделал многое для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, а также юных звезд.

О смерти телеведущего стало известно 4 ноября. Николаеву было 76 лет. Телезрителям он запомнился как постоянный ведущий еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта", также он вел "Голубой огонек", "Песню года", детскую программу "Спокойной ночи, малыши!".

Кроме того, Николаев вел передачи "Утренняя звезда" и "В наше время", программы "Большая перемена" и "Достояние республики", шоу "Танцы на льду" и "Танцы со звездами". Снимался в таких фильмах, как "Большие перегоны", "Девушка из камеры № 25", "Прежде, чем расстаться" и многих других.

