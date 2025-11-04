Умер телеведущий и актер Юрий Николаев

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Скончался телеведущий и актер Юрий Николаев, сообщил в своем телеграм-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.

"Совсем недавно мы в эфире (программы. – Прим. ред.) "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало... Давайте вместе вспомним... Светлая память", – написал Цискаридзе.

Телеведущему было 76 лет.

Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. В 1970 году он окончил в Москве Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (сейчас – Российский институт театрального искусства – ГИТИС) по специальности "актер театра и кино".

В 1970–1975 годах был актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. С 1975 по 1991 год являлся постоянным ведущим еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта", кроме того, он вел передачи "Голубой огонек" и "Песня годы", детскую программу "Спокойной ночи, малыши!" и другие.

В 1991 году Николаев учредил продюсерскую фирму "Юникс", которая начала выпуск еженедельной музыкальной телепрограммы "Утренняя звезда", был ее бессменным ведущим до 2003 года. Кроме того, в 1995 году артист стал соучредителем первого российского мужского журнала "Медведь".

С 2003 по 2008 год работал на телеканале "Россия", вел программу "Большая перемена", шоу "Танцы на льду" и "Танцы со звездами".

В 2009 году начал работу на Первом канале. Был ведущим музыкальной программы "Достояние республики", вел передачу "В наше время", а в 2017–2021 году являлся ведущим программы "Честное слово с Юрием Николаевым".

Снимался в таких фильмах, как "Большие перегоны", "Девушка из камеры № 25", "Прежде, чем расстаться" и многих других.

Является народным артистом РФ, награжден орденами "Дружбы" и "Почета", отмечен благодарностью и почетной грамотой президента России. Кроме того, удостоен премии правительства РФ в области культуры.

