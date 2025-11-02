Умер бывший главред "Известий" Иван Лаптев

Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян; Эдуард Песов

Бывший главный редактор "Известий" Иван Лаптев скончался в возрасте 91 года. Об этом изданию сообщила его супруга Татьяна Карева.

"К сожалению, Иван Дмитриевич Лаптев сегодня утром скончался", – отметила она.

Иван Лаптев родился 15 октября 1934 года в деревне Сладкое Омской области. Его отец погиб во время Великой Отечественной войны. Мать в одиночку растила пятерых детей.

После школы Лаптев начал учиться в Сибирском автодорожном институте имени В. В. Куйбышева, где затем стал преподавать.

В 1965 году он начал работать в газете "Советская Россия" и журнале "Коммунист". Кроме того, Лаптев являлся заместителем главреда газеты "Правда", а должность главреда "Известий" он занимал с 1984 по 1990 год.

В 1990–1991 годах Лаптев стал председателем совета Союза Верховного Совета СССР.

Более того, журналист был удостоен государственных наград, включая ордена Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

