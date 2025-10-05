В столице простились с главредом газеты "Вечерняя Москва" Куприяновым

Фото: ТАСС

Церемония прощания с главным редактором газеты "Вечерняя Москва" Александром Куприяновым прошла на Троекуровском кладбище. Ее посетили десятки коллег, друзей и близких журналиста, сообщает ТАСС.

"Саша был уникальным человеком в нашей журналистской среде, потому что он, прежде всего, относился к своей деятельности очень серьезно. Иногда он был даже жестким в своих высказываниях, требованиях", – отметил председатель Союза журналистов Москвы, главред газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

По словам заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко, Куприянов возродил газету со столетней историей.

"4 года назад нашему любимому Куперу вдруг внезапно исполнилось 70 лет, он пришел, сказал, что все понимает и готов написать заявление и уйти на спокойную пенсию. Я тогда сказал: давай договоримся так, считай, что я твое заявление принял, а через пять лет подпишу", – вспомнил он.

В свою очередь, председатель Мосгодумы Алексей Шапошников поблагодарил Куприянова за служение столице и горожанам, отметив, что журналист мог простым языком рассказывать москвичам о работе депутатов.

На церемонии прощания также выступил и гендиректор "Вечерней Москвы" Георгий Рудницкий.

"Я сегодня проснулся с чувством, что мы еще созвонимся. Мы что-то не договорили, не дообсудили. Александр Иванович, будем пытаться жить дальше, вспоминать тебя, делать газету. Вечная тебе память", – указал он.

Главный редактор "Аргументов и фактов" Михаил Чкаников назвал смерть Куприянова колоссальной потерей для журналистики, поскольку для него сохранение книги, бумаги и литературы было настоящим делом жизни.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил Куприянова как лучшего главреда "Вечерней Москвы".

В завершение гражданской части церемонии все присутствующие почтили память Куприянова минутой молчания.

О смерти журналиста стало известно 2 октября. Заслуженному работнику культуры было 74 года.

Причиной его смерти стал инфаркт. По словам первого заместителя Куприянова Александра Шарнауда, журналист скончался скоропостижно, для редакции это стало большой неожиданностью.

За свой вклад в развитие СМИ и многолетний труд Куприянов был награжден орденом Дружбы, также ему вручили орден "Знак Почета". Он был лауреатом премии "Золотое перо России" в номинации "За верность профессии", премии "Медиаменеджер России" и премии Союза писателей России в номинации "Проза".