Собянин выразил соболезнования родным и близким журналиста Куприянова

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова в связи с его смертью. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном портале мэра столицы.

Глава города охарактеризовал Куприянова как талантливого журналиста и организатора газетного дела, внесшего большой вклад в совершенствование информационного пространства столицы. Он также отметил, что главный редактор "Вечерней Москвы" любил город и его жителей.

"Под его руководством "Вечерка" обрела второе дыхание, запустила множество интересных проектов и заняла лидирующие позиции на рынке городских СМИ. Светлая память об этом замечательном мастере слова и надежном товарище навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных читателей", – говорится в телеграмме мэра.

О смерти журналиста стало известно 2 октября. Заслуженному работнику культуры было 74 года.

Причиной его смерти стал инфаркт. По словам первого заместителя Куприянова Александра Шарнауда, журналист скончался скоропостижно, для редакции это стало большой неожиданностью.

За свой вклад в развитие СМИ и многолетний труд Куприянов был награжден орденом Дружбы, также ему вручили орден "Знак Почета". Он был лауреатом премии "Золотое перо России" в номинации "За верность профессии", премии "Медиаменеджер России" и премии Союза писателей России в номинации "Проза".