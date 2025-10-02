Журналист Шарнауд назвал инфаркт причиной смерти главреда "Вечерней Москвы" Куприянова

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Главный редактор газеты "Вечерняя Москва"Александр Куприянов умер из-за инфаркта, сообщил первый заместитель главреда Александр Шарнауд.

"Скоропостижно скончался, инфаркт", – цитирует его РИА Новости.

Шарнауд уточнил, что решение о дате прощания и похорон еще не принято, подробности будут опубликованы на сайте СМИ.

"Для нас это большая неожиданность", – заявил заместитель главреда.

Он добавил, что сейчас редакция газеты занимается организационными вопросами.

О смерти Куприянова стало известно 2 октября. Заслуженному работнику культуры было 74 года. Журналист возглавлял "Вечернюю Москву" с 2011 года. За свой вклад в развитие СМИ и многолетний труд он был награжден орденом Дружбы, также ему вручили орден "Знак Почета".

Куприянов является лауреатом премии "Золотое перо России" в номинации "За верность профессии", премии "Медиаменеджер России" и премии Союза писателей России в номинации "Проза".