Эксперт Бархота: налоговая может провести проверку из-за фото новогоднего стола

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Федеральная налоговая служба (ФНС) может провести проверку из-за фотографий стола к Новому году с дорогим алкоголем и закусками. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на эксперта финансового рынка Андрея Бархоту.

Аналитик объяснил, что эксперты, осуществляющие контроль за доходами граждан, способны мониторить не только прямые и косвенные транзакции на счетах россиян, но и расходы. В связи с этим у налоговой могут возникнуть вопросы, если человек зарабатывает меньше, чем тратит.

"Согласитесь, что это странно, если человек получает зарплату 35 тысяч рублей, а у него новогодний стол на 100 тысяч рублей", – заявил Бархота.

В результате налоговая инспекция может воспользоваться агрегацией снимков с празднования Нового года, чтобы выявить непомерные расходы и начать проверку источников дохода.

При этом эксперт уточнил, что в судебных разбирательствах эти фотографии будут использованы не напрямую, а лишь приобщены к делу в качестве доказательств превышения расходов над декларируемыми доходами. Бархота добавил, что наличие кредитов и иных поступлений фиксируется по другим признакам.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за Росфинмониторингом право получать данные о переводах в Национальной системе платежных карт и Системе быстрых платежей. Нововведения внесены в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Раньше такие данные служба запрашивала у банков, однако они попросили оптимизировать этот процесс для снятия с них нагрузки. Порядок и сроки обмена информацией будут согласованы с Центробанком России. Поправки вступят в силу 1 сентября 2026 года.

