В Госдуме предупредили о схемах мошенничества с новогодними турами

Фото: depositphotos/VitalikRadko

С наступлением сезона праздничных поездок мошенники стали создавать фиктивные сайты турагентств и арендодателей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники используют повышенный спрос на новогодний отдых, предлагая фейковую аренду загородных домов, коттеджей или горнолыжные туры. Для этого они копируют дизайн реальных компаний, наполняя ресурсы привлекательными фотографиями и заманчивыми условиями по низкой цене.

После чего предлагают потенциальной жертве внести полную предоплату сразу, зачастую без подписания официального договора аренды. По словам депутата, это создает иллюзию эксклюзивности.

Когда жертва перевела деньги, мошенники исчезают, блокируя сайты и меняя контакты. Однако иногда они продолжают общение, чтобы выманить дополнительные средства.

Наиболее уязвимыми, по мнению депутата, становятся туристы, планирующие поездку в последний момент и доверяющие непроверенным объявлениям в соцсетях.

Немкин рекомендует бронировать жилье только через проверенные платформы с системами безопасных платежей и отзывами. Любые предложения о предоплате без договора следует считать высокорискованными.

До этого юрист Кристина Воронина предупредила, что мошенники начали использовать схему обмана, связанную с продажей елок премиум-качества по низким ценам. По ее словам, злоумышленники создают фиктивные интернет-магазины, внешне похожие на легальные.

После ввода номера телефона на таких сайтх жертва мошенников получает сообщение со ссылкой для "подтверждения покупки", которая ведет на страницу для ввода данных банковской карты. Но ногда производится оплата, связь с продавцом обрывается, а деньги исчезают.