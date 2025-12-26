Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с продажей новогодних елок

Фото: depositphotos/IgorVetushko

В предновогодний период интернет-мошенники стали использовать схему обмана граждан, связанную с продажей елок премиум-качества по низким ценам. Об этом в интервью РИА Новости сообщила юрист Кристина Воронина.

По ее словам, злоумышленники создают фиктивные интернет-магазины, внешне похожие на легальные. После ввода номера телефона на этих платформах покупатель получает сообщение со ссылкой для "подтверждения покупки", которая ведет на страницу для ввода данных банковской карты. Когда производится оплата, связь с продавцом обрывается, а деньги исчезают.

Эксперт напомнила о важности проверки домена сайта и адреса электронной почты отправителя. Настоящие организации никогда не запрашивают данные карты через сторонние ссылки и не просят подтверждать личность фотографией паспорта.

При попадании на уловку злоумышленников Воронина рекомендует немедленно заблокировать карту через банк, отменить все подписки, сменить пароли, подать заявление в полицию и обратиться в поддержку того сервиса, где произошел обман.

Ранее в МВД РФ рассказали о мошеннической схеме с покупкой иномарки в интернете. Если цена кажется странной, ее стоит перепроверить в таможенном калькуляторе. Более того, если продавец не уточняет даты доставки, говорит неопределенно, торопит с покупкой и предлагает общаться в личном чате, то он может быть аферистом, указали в ведомстве. Для надежности россиянам рекомендовали запрашивать у компании копии ОГРНИП, данные которого проверяются на сайте ФНС.