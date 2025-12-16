Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 10:07

Безопасность

МВД предупредило о мошенниках, просящих включить демонстрацию экрана

Фото: depositphotos/Elnur_

Мошенники начали выдавать себя за работодателей и просить жертву включать демонстрацию экрана. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Под видом формальной процедуры злоумышленники получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях", – сказали в ведомстве.

Там пояснили, что аферист, выдающий себя за работодателя или сотрудника службы безопасности, во время "собеседования" просит включить демонстрацию экрана, чтобы убедиться в отсутствии связей с конкурентами или проверить на лояльность.

Злоумышленник просит показать личные чаты, настройки конфиденциальности, активные сеансы, местоположение. В ведомстве подчеркнули, что демонстрировать экран во время общения с незнакомцами надо крайне осторожно.

Ранее стало известно о схеме мошенничества с "13-й зарплатой". После обсуждения в новостях возможности таких выплат россиянам начали присылать в мессенджерах сообщение с предложением получить от государства 15 тысяч рублей к Новому году.

Для этого якобы надо перейти по ссылке и ввести номер карты, на которую будет проводиться начисление. В итоге личные данные получают аферисты.

Мошенники стали маскироваться под работодателей для кражи денег и личных данных москвичей

Читайте также


безопасность

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика