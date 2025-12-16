16 декабря, 10:07Безопасность
МВД предупредило о мошенниках, просящих включить демонстрацию экрана
Фото: depositphotos/Elnur_
Мошенники начали выдавать себя за работодателей и просить жертву включать демонстрацию экрана. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Под видом формальной процедуры злоумышленники получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях", – сказали в ведомстве.
Там пояснили, что аферист, выдающий себя за работодателя или сотрудника службы безопасности, во время "собеседования" просит включить демонстрацию экрана, чтобы убедиться в отсутствии связей с конкурентами или проверить на лояльность.
Злоумышленник просит показать личные чаты, настройки конфиденциальности, активные сеансы, местоположение. В ведомстве подчеркнули, что демонстрировать экран во время общения с незнакомцами надо крайне осторожно.
Ранее стало известно о схеме мошенничества с "13-й зарплатой". После обсуждения в новостях возможности таких выплат россиянам начали присылать в мессенджерах сообщение с предложением получить от государства 15 тысяч рублей к Новому году.
Для этого якобы надо перейти по ссылке и ввести номер карты, на которую будет проводиться начисление. В итоге личные данные получают аферисты.
Мошенники стали маскироваться под работодателей для кражи денег и личных данных москвичей